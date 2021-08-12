Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
12.08.2021, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Дзен, майдан, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Скандал, Финансы
Просмотров:

«Всё ещё впереди»: Запад взял финансовую и организационную паузу в Белоруссии – эксперт

Массовые протесты в Белоруссии приостановлены, потому что у их организаторов закончились деньги, которые были...

Массовые протесты в Белоруссии приостановлены, потому что у их организаторов закончились деньги, которые были заранее закачены в страну при помощи западных НКО.

Об этом в рамках белорусского Медиаклуба Формат А3 рассказал профессора факультета политологии МГУ Андрея Манойло, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости


«На том уровне интенсивности, на котором в Белоруссии мятеж начинался, он долго продолжаться не мог. Он мог продолжаться ровно столько, на сколько хватило денег.

После этого дело пошло на спад. Возможно, деньги кончились. Появилась необходимость поставить «революцию» на паузу. Она не провалилась. Все методы, включая тактику роя, они отработали. Получили реакцию властей, выявили сильные и слабые стороны.

Теперь они обладают практическим опытом. Следующая попытка, а она будет обязательно, так просто не отстанут от Белоруссии, будет учитывать все эти тестирующие моменты. Они взяли паузу для модернизации своих технологий и на дополнительную закачку денег», – сказал Манойло.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Июль  
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031 

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть