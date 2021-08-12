«Всё ещё впереди»: Запад взял финансовую и организационную паузу в Белоруссии – эксперт

12.08.2021, Москва, Елена Острякова

Массовые протесты в Белоруссии приостановлены, потому что у их организаторов закончились деньги, которые были заранее закачены в страну при помощи западных НКО.

Об этом в рамках белорусского Медиаклуба Формат А3 рассказал профессора факультета политологии МГУ Андрея Манойло, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На том уровне интенсивности, на котором в Белоруссии мятеж начинался, он долго продолжаться не мог. Он мог продолжаться ровно столько, на сколько хватило денег. После этого дело пошло на спад. Возможно, деньги кончились. Появилась необходимость поставить «революцию» на паузу. Она не провалилась. Все методы, включая тактику роя, они отработали. Получили реакцию властей, выявили сильные и слабые стороны. Теперь они обладают практическим опытом. Следующая попытка, а она будет обязательно, так просто не отстанут от Белоруссии, будет учитывать все эти тестирующие моменты. Они взяли паузу для модернизации своих технологий и на дополнительную закачку денег», – сказал Манойло.