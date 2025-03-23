Всё европейское оружие может оказаться бесполезным железом для Украины

Вадим Москаленко.  
23.03.2025 18:29
  (Мск) , Киев
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Великобритания, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Если США перекроют всю военную и информационную помощь Украине, она не сможет эффективно пользоваться и европейскими ракетами, в том числе.

Об этом в эфире видеоблога «UkrLife» заявил эмигрировавший из Украины политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если США перекроют всю военную и информационную помощь Украине, она не сможет эффективно пользоваться...

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«Значительная часть оружия, которое поставляют европейские государства, не может быть использовано без американских спутников связи, без американской помощи. Например, Taurus или Storm Shadow. Они же полностью завязаны на американские космические системы, которые направляют эти виды оружия.

Поэтому, если США говорят жесткое «нет» и выходят из системы поставок вооружения, а также из войны в целом, то, соответственно, это создает большие проблемы и для европейских партнеров Украины, а также для поставок оружия из Европы на Украину. Поставки-то могут идти, но использование будет сомнительным», – сказал Бондаренко.

Он пожаловался, что если требования России о прекращении «помощи» Украине будет выполнено, ВСУ придётся очень тяжко.

«То есть, по сути, Путин таким образом, вот этим своим ультиматумом, он обрубает, в том числе и логистику, и широкие возможности для того, чтобы Украина продолжала получать оружие, в том числе и со стороны европейских партнеров.

Путин чудесно понимает, что его главная задача – это не столько даже заставить Соединенные Штаты прикрутить помощь Украине, сколько углубить раскол между двумя частями западного мира. Это главная цель Путина сегодня», – рассуждал политолог.

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