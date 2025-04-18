Всё готово для наступления России по всей линии фронта – американский дипломат

Елена Острякова.  
18.04.2025 20:19
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия получила доступ к изучению оружия НАТО в ходе СВО.

Об этом экс-помощник министра обороны США, бывший посол США в Саудовской Аравии Чес Фримен заявил в интервью Институту Шиллера, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия получила доступ к изучению оружия НАТО в ходе СВО. Об этом экс-помощник министра...

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«Русские провели три года на Украине, изучая, как противостоять тому, что может применить НАТО. И они стали очень эффективны в этом», – сказал Фримен.

При этом ЕС занимается провокациями, «а нельзя провоцировать, если нет полной уверенности в победе».

«Сейчас на Украине затишье, потому что весенняя распутица. Но как только земля подсохнет, мы увидим наступление русских вдоль линии обороны Украины. Все это должно стать поводом для срочных действий по спасению Украины, того, что от нее осталось, от дальнейших завоеваний русскими и прекращения убийств.

Я думаю, что мистер Трамп абсолютно прав, когда он говорит об этом, даже если он не делает это разумным способом», – рассуждал Фримен.

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