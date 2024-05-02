«Всё грустно» – в Киеве заговорили о неотвратимости поражения ВСУ в Донбассе

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Если российская армия продолжит наступление в районе Очеретино, к осени она может выйти к границам Донецкой и Луганской областей.

Об этом в эфире видеоблога украинского журналиста Александра Шелеста заявил киевский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если тактический прорыв в Очеретино перейдет на оперативный уровень, это для нас очень тревожно. Это как раз иллюстрация того, что фронт трещит. Но дай бог, чтобы этим и ограничилось. А если оно дальше пойдет набирать эффект снежного кома, попросту сворачивание фронта – тогда, собственно, россияне могут выйти к осени и на границы Донецкой и Луганской области полностью», – сказал Золотарев.

«А дальше? Ну, дальше – это вопрос открытый. Это угроза не только для того же Покровска и Константиновки и Славянско-Краматорской агломерации. Это и удары, возможно, удары в направлении Синельникова, Павлограда. Пока все выглядит грустно для нас», – добавил политолог.