Всё идёт по плану: Рейтинг власти в России упал

01.02.2019, Москва, Максим Карпенко

Пенсионная реформа и другие непопулярные меры власти не могли не сказаться на данных социологов – впервые за последние годы число жителей России, считающих, что страна развивается по неправильному направлению, достигло 45%.

Такие данные исследования накануне опубликовал «Левада-центр», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Наибольший негатив при этом получил Кабмин – работу главы правительства Дмитрия Медведева негативно оценили 66% опрошенных, положительно – 33%. Госдуму поддержали также 33%, а негативно высказались 64% респондентов.

При этом, деятельность президента Владимира Путина поддержали 64% и не поддержали 34% участников опроса.

Наблюдатели полагают, что замеры социологов являются важным, но не критическим сигналом для российской власти.

«На фоне начала реализации целой серии непопулярных мер и реформ (старт которых абсолютно продуманно был намечен практически сразу после прошлогодних президентских выборов, чтобы впоследствии выправить критические важные рейтинги власти к моменту ее трансфера) и общей внешнеполитической, а также внутриполитической и экономической ситуации, ничего неожиданного эти тренды не демонстрируют. Все идет по плану?» – пишет Telegram-канал «Кремлевский безбашенник».