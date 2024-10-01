«Всё иронично и скептично»: на Западе полный перелом по отношению к Украине – пропагандист-русофоб Дроздов

Анатолий Лапин.  
01.10.2024 19:20
  (Мск) , Киев
Просмотров: 770
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Перелом в отношении Запада к Украине уже состоялся. Партнеры больше не верят в способность Украины победить и смеются над заявлениями о «победе».

Об этом заявил львовский русофоб и пропагандист Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Перелом в отношении Запада к Украине уже состоялся. Партнеры больше не верят в способность...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Перелом произошел. В оценке войны, оценке перспектив войны, и наши люди должны это понимать. Они или не хотят этого понять, или делают вид, что не понимают. Перелом уже произошел, он уже состоялся по факту, и другим уже не будет, скорее всего.

Это означает, что все наши нарративы о полной победе сейчас неактуальны или даже смешны, или в определенной степени еще и раздражительные. Потому что оценка перспектив войны, течения войны и хода войны сейчас на Западе, рискну предположить, сформирована, – отметил он.

«Она абсолютно расходится с оценкой самого украинского общества и, что самое плохое, безответственных, бравурно-популистических так называемых политиков, которые политиками и не являются.

И все то, что Украина подавала два с половиной года как перспективу полной победы над Россией, на Западе это или скептично, или иронично», – заключил Дроздов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть