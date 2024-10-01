«Всё иронично и скептично»: на Западе полный перелом по отношению к Украине – пропагандист-русофоб Дроздов

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Перелом в отношении Запада к Украине уже состоялся. Партнеры больше не верят в способность Украины победить и смеются над заявлениями о «победе».

Об этом заявил львовский русофоб и пропагандист Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Перелом произошел. В оценке войны, оценке перспектив войны, и наши люди должны это понимать. Они или не хотят этого понять, или делают вид, что не понимают. Перелом уже произошел, он уже состоялся по факту, и другим уже не будет, скорее всего. Это означает, что все наши нарративы о полной победе сейчас неактуальны или даже смешны, или в определенной степени еще и раздражительные. Потому что оценка перспектив войны, течения войны и хода войны сейчас на Западе, рискну предположить, сформирована, – отметил он.



«Она абсолютно расходится с оценкой самого украинского общества и, что самое плохое, безответственных, бравурно-популистических так называемых политиков, которые политиками и не являются. И все то, что Украина подавала два с половиной года как перспективу полной победы над Россией, на Западе это или скептично, или иронично», – заключил Дроздов.