Всё как на Украине: Белорусское КГБ разрешило работу лагерей подготовки боевиков

04.08.2020, Москва, Максим Карпенко

В западных областях Белоруссии – Могилёвской и Витебской – при попустительстве местных спецслужб продолжается работа тренировочных националистических лагерей под руководством западных инструкторов.

Об этом в своем Telergam-канале пишет российский военкор Семен Пегов, ссылаясь на данные, полученные от белорусских силовиков, оставшихся лояльных идее единства с РФ.

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Известие о лагерях боевиков интересно на фоне сообщения Минобороны Белоруссии, которое анонсировало проведение сборов резервистов практически сразу после проведения президентских выборов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Повестки получило мужское население северных областей Белоруссии.

Пегов рассуждает, что ситуация чревата повторением украинского сценария, когда в стране столкнулись пророссийские и прозападные граждане.

«На фоне того, что на севере Белоруссии сразу после выборов проведут военные сборы, важно напомнить, что на западе страны – в Могилевской и Витебской областях уже несколько месяцев проходят сборы националистов-радикалов. В специальных закрытых лагерях.

Об этом стало известно ещё в начале лета от источников в белорусских силовых структурах – мы об этом писали. Информация была подкреплена и сообщениями с мест от наших подписчиков.

Могилевская и Витебская области – были выбраны не случайно, так как именно там проживает наиболее пророссийски настроенная часть белорусского населения, что может вызвать определенные проблемы в случае дестабилизации обстановки в стране во время проведения президентских выборов», – пишет Пегов.

Военкор также отмечает, что подготовка радикалов не может идти без ведома белорусских спецслужб:

«Тренируют радикалов инструкторы из Польши и Прибалтики, однако организовать подобные лагеря без серьезной поддержки спецслужб РБ, как мы с вами прекрасно понимаем, просто -напросто не возможно.

Вряд ли белорусское КГБ само занималось созданием этих группировок, но кто-то – на довольно высоком уровне – отдал приказ комитетчикам закрыть на это глаза.

Идентичную ситуацию мы могли наблюдать с вами на Украине в 2013 году, когда за несколько месяцев до госпереворота в феврале 2014 – в отдельных областях «незалежной» проводил свои тренировки будущий «Правый Сектор» и тогдашнее СБУ тоже закрывало на это глаза», – напоминает Пегов.