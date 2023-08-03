Всё как на Украине: Режим Санду свой провал списывает на «козни Путина»

Алексей Логофет .  
03.08.2023 18:57
  (Мск) , Кишинев
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Вооруженные силы, Дзен, Молдова, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Русофобия, Скандал, Украина, Экономика коллапса


В Молдове наблюдается значительный рост цен на топливо, который якобы связан с последними российскими бомбардировками украинских портов.

С таким заявлением выступил депутат парламента Молдовы от правящей партии «Действие и солидарность» Раду Мариан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Молдове наблюдается значительный рост цен на топливо, который якобы связан с последними российскими...

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По его словам, из-за продолжающихся атак на украинские порты возросла стоимость страхования судов, перевозящих нефтепродукты по акватории Чёрного моря, в том числе и в Молдову. Вслед за этим, якобы, и увеличивается стоимость топлива.

«Когда вы заедете на заправку и ужаснётесь от цен, поблагодарите за это военного преступника Путина. Эта жестокая война России против Украины затрагивает всех нас», — написал Раду Мариан в соцсети.

Действительно, цены на бензин и дизтопливо в Молдове продолжают расти. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) объявило новые цены на топливо на четверг, 3 августа: литр бензина на автозаправках будет стоить 25,72 леев (133 рубля), литр дизтоплива 21,90 леев (113 рублей).

Журналист Илья Киселёв, автор телеграм-канала «Дежурный по Молдове», напоминает, что рост цен на топливо в Молдове начался задолго до начала специальной военной операции – сразу после прихода к власти партии «Действие и солидарность» (ПДС) и принятия законодательных поправок по расчету цены на бензин и дизтопливо в пользу спонсоров избирательной кампании Майи Санду.

«Поэтому сейчас как раз самое время для того, чтобы уменьшить акцизы на топливо и выправить другие моменты в законодательстве, приносящие невиданные барыши «Бемолу» и другим топливным компаниям. Но об этом ПДСы даже не думают, тем более что у них отпуск – святое дело», – написал Киселёв в своём телеграм-канале.

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