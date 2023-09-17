Всё как на Украине: В Молдове анонсируют чистки «от агентов Кремля»

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«Россия является государством-агрессором, которое продолжает держать на территории Республики Молдова свою армию, которая десятки лет нас шантажировала газом, электричеством, пятой колонной здесь и так далее».

Этот антироссийский спич выдал спикер парламента Молдовы Игорь Гросу в интервью для радиостанции «Голос Бессарабии».

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Чиновник предсказуемо оправдывает депортацию главы Sputnik Moldova Виталия Денисова, которому силовики даже не дали собрать вещи:

«Если говорить об этом человеке, которого попросили покинуть территорию Республики Молдова, то этот портал является источником лжи и дезинформации Российской Федерации, Кремля в Молдове. И это очень правильное решение. На мой взгляд, такие решения были приняты довольно поздно, и учреждения должны двигаться немного быстрее, потому что такие личности распространяют ложь не только у нас, но и в Азербайджане, на Кавказе. Посыл очень ясен: тем, кто занимается дезинформацией, пропагандой, пропагандой войны, агрессии Российской Федерации, оправданием военных преступлений и военного преступника Путина, нечего делать в Молдове», — заявил Гросу, забыв уточнить, что делать с молдавскими гражданами, не разделяющими прозападный курс нынешнего руководства страны.

Он призвал институты власти «быть смелее и увереннее в своих действиях, отметив, что «в стране еще есть иностранные агенты».

«В Республике Молдова есть так называемые теле- и радиостанции, пропагандистские станции, которые мигрируют из стороны в сторону. Вся эта компания должна быть хорошо документирована и при всех выложенных аргументах должны принимать решения и говорить: «Коллеги, до свидания!» — так Гросу выразил своё специфическое понимание свободы слова.

Ведущие поинтересовались, какой вывод можно сделать из расследования «Свободной Европы», которое показывает, что как минимум двое из 10 дипломатов, оставшихся в посольстве России в Кишиневе после недавней высылки, связаны с ФСБ России, а двое других связаны с управлением военной разведки России.

«Вывод таков, что борьба продолжается и нам еще предстоит зачистить свое ведомственное пространство или территорию, речь идет о ФСБ, ГРУ, Службе внешней разведки, о трех институтах, которые конкурируют друг с другом и имеют представителей здесь. Есть также немало тех лиц, которые под прикрытием дипломатического паспорта, дипломатического статуса осуществляют деятельность против Республики Молдова. Они есть по обоим берегам Днестра. Если хорошенько их проверить, то появятся доказательства того, что они не только дипломаты и выходцы не из МИД РФ, а из других военных учреждений. Их больше, и я уверен, что в свое время будет собрано достаточно доказательств, и им будет любезно предложено искать другие места назначения», — добавил Гросу, не уточнив, какими средствами он намерен «очищать от вражеских агентов» территорию Приднестровья.

Остаётся непонятным только один вопрос: почему Молдова при таком руководстве сохраняет дипломатические отношения с такой ужасной страной, как Россия? Может, они мазохисты?