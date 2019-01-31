Всё как у Януковича: В Белоруссии может появиться свой Тягнибок

31.01.2019, Киев, Максим Карпенко

Белоруссия, объявившая курс на т.н. «многовекторность», сгубившую в свое время Виктора Януковича, может получить еще одно сходство с Украиной – на президентские выборы собрались радикальные националисты, которые вместо привлечения к ответственности за разжигание розни продолжают издавать газету, где воспеваются чеченские террористы.

Напомним, что в свое время «бело-голубыми» на Украине к выборам была допущена националистическая партия «Свобода», которая получила присутствие в Верховной Раде и позволяла демонстрировать избирателям, а также российским партнерам контраст с действующей – пусть «многовекторной», но вроде бы договороспособной властью. Кроме того, тягнибоковцы использовались для мобилизации электората перед лицом националистической угрозы.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Белорусская националистическая газета «Новый день» в своих циклах статей прославляет чеченских террористов и украинских наци. Там главарь запрещенной в РФ УПА Степан Бандера назван борцом за украинскую независимость, а боевики Шамиль Басаев и Зелимхан Яндарбиев «выдающимися воинами», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подобные статьи на страницах газеты периодически появляются уже как минимум год, но сегодня на них обратили особое внимание, так как фактический руководитель СМИ, глава «Общества белорусского языка», издающего газету, депутат Палаты представителей Елена Анисим заявила о своих президентских амбициях. Накануне она заявила, что приняла такое решение потому, что публикации в российских СМИ «несут угрозу Беларуси».

«То, что сейчас происходит, говорит мне: или ты остаешься в кустах, и мы делаем что хотим, диктуем высшим органом власти, что и как они будут делать в Беларуси, либо выходи, принимай бой», – заявила она журналистам.

По мнению белорусского политолога Александра Шпаковского, то, что публикуется в подконтрольной Елене Анисим газете, разжигает межэтническое противостояние, дискредитирует республику и подрывает отношения Белоруссии с Чечней. Шпаковский предлагает белорусским силовикам заблокировать националистический ресурс, а Анисим высказать свое отношение к публикациям.

«В отношении газеты должны быть приняты меры административного воздействия в соответствии с законодательством о СМИ вплоть до блокировки интернет – ресурса. Как минимум, на мой взгляд, есть все основания для вынесения предупреждения владельцам издания и принуждения к удалению экстремистского контента… Депутат парламента Елена Анисим, которая является формальным руководителем газеты, должна немедленно решительно отмежеваться от экстремистов, если хочет сохранить политическое лицо. Делу поддержки белорусского языка, которым по уставу должно заниматься «Таварыства беларускай мовы» (Общество белорусского языка, – авт.) и их газета «Новый Час», героизация террористов никак не способствует», – написал Шпаковский в своем блоге.