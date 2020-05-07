«Всё хорошо, всё плохо» – Вятрович оценил состояние ураинских мозгов и готовность к гуманитарному сопротивлению

07.05.2020, Киев, Тарас Стрельцов

Число жителей Украины, которые начали переосмысливать итоги Великой Отечественной войны и считать, что в тех событиях виновата не только гитлеровская Германия, но и СССР, только растёт.

Об этом в эфире видеомоста «Вторая мировая и политика памяти» заявил экс-глава Украинского института нацпамяти, депутат Верховной рады от «Европейской солидарности», одиозный русофоб Владимир Вятрович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Работа, которая была нами проведена за последние пять лет дала-таки результат, видим, серьезный. Мы видим масштабное переосмысливание Второй Мировой войны в Украине. Я очень утешен тем, что в Украине сложилась европейская традиция празднования 8 мая в другом ключе, как день памяти и примирения.

Это абсолютно противоположно тому, что мы видим в Российской Федерации, где 9 мая не только День победы, но и день, когда звучит навязчивая фраза: «Можем повторить». Это звучит угрозой не только для Украины, но и для всей Европы», – заявил Вятрович.

Он утверждает, что на Украине началось «переосмысление» истории.

«Видим результаты соцопросов, по которым 57% опрошенных полагают, что эту войну начали коммунистический сталинский и нацистко-немецкий режим, таким образом, рушится один из ключевых мифов советской и теперь российской пропаганды», – уверяет Вятрович.

Русофоб предложил усилить данную «работу», потому что «Россия планирует воспользоваться позицией новой украинской власти».

«К сожалению, какой-то четкой гуманитарный политики у власти нет, даже до того, которого месяца, ни министра культуры, ни министра образования. Это отражается на функционировании гуманитарных сфер. И нет четких оценок украинского президента – как далекого, так и не далекого прошлого.

Так, удивительным является заявление пана Зеленского о том, что «неизвестно кто виновен» в событиях 2 мая в Одессе, хотя всем известно, что речь идет о российских террористах», – сочиняет порохобот.

По его словам, налицо «попытки информационно-пропагандисткого реванша на украинских аренах, чтобы вернуть Украину в советскую парадигму».

«Наша задача – останавливать это на уровне информационном, политическом. Мы, депутаты «Европейской солидарности» подготовили заявление, которая сегодня может быть проведена через парламент. Надеюсь, сегодня мои коллеги смогут протолкнуть это заявление через парламент. Там (в заявлении – ред.) не только четкие политические оценки того, что происходило 75 лет тому назад, но и как сегодня современная РФ собирается это использовать против Украины и против всего мира.

Мы понимаем, что Россия собирается монополизировать память о победе во Второй мировой войне, чтобы такая монополизация стала своеобразным алиби для современной РФ: Россия не может быть агрессором, не может оккупировать Крым, не может принимать участие на войне на Донбассе, потому что «мы великие россияне освободили мир» – и получить карт-бланш для дальнейших действий», – паясничает Вятрович.