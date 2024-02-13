Всё киевское чиновничество на старте и готово к бегству, чемоданы с награбленным уже за границей – Васильев

Предложение обменять прах Петра Столыпина, который покоится в Киево-Печерской лавре, на украинских военнопленных не имеет практической основы – это хайп ради демонстрации степени своей русофобии директора лавры Максима Остапенко. Лавра распродается и растаскивается, как и все на Украине, чтобы в последний момент успеть урвать и покинуть страну.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал блогер, автор телеграм-канала «Русский инженер» Алексей Васильев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это чисто хайп, скорее всего. У них же там русофобия зашкаливает, и каждому надо отметиться, что-нибудь такое максимально забористое исполнить. Понятно дело, что в здравом уме они этим заниматься не будут, но здравого ума там нет, а есть своя логика и своя мотивация. И это немножко не про. Скорее, они могут устроить какие-нибудь пляски на костях, это гораздо более вероятно. Потому что у них такое разрушительное начало гораздо более сильное», – отметил он.

Эксперт напомнил, что мощи святых из Киево-Печерской лавры тоже вывозят, и для Столыпина в данном случае исключения нет.

«По сути, они начинают распродавать, и просто занимаются разграблением того, что есть. По моей информации, а я работаю непосредственно с множеством людей, с источниками с той стороны, у местных региональных элит чемоданное настроение. Один ключевой человек из высокопоставленных, за которым наблюдаем, распродал полностью всё имущество, что у него есть, именно активы. Недвижимость частично, что-то переоформил на аффилированных лиц, но с себя полностью практически всё снял и распродал, вывел деньги. Сейчас просто интенсивно косит капусту, пока есть время. То есть, грубо говоря, люди, которые понимают, что после освобождения этих территорий нашими войсками для них там нет никакого будущего, минимум, уголовные преследования и множество вопросов, чем они занимались, и, скорее всего, пожизненные сроки будут светить, они уже заранее готовят перемещение, подбирают локации для семей, для своих активов. В принципе я вижу, что они уже готовят себе запасные аэродромы, и это демонстрирует их мотивацию продолжать дальше, и она не связана с идеей лечь костьми до последнего. Они не верят в то, что победят – они просто стараются по максимуму использовать этот период, пока есть возможность. И надеются вовремя успеть, что у них будут места внутри салона, а не на шасси», – заключил Васильев.