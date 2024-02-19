«Всё кончено» – американский разведчик ошеломлён потерями Украины

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Украинская армия теряет десятки тысяч человек ежемесячно, и восстановить эти потери уже не получится.

Об этом в интервью американскому юристу Эндрю Наполитано заявил экс-офицер разведки США, военный эксперт Скотт Риттер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинская армия теряет 20-40 тысяч человек в месяц, они и близко не смогут заменить их. Так что эта армия из 800 тысяч человек сокращается с каждым днём. Прямо сейчас они теряют огромное количество людей на поле боя. Мы имеем дело с армией, которая может легко сокращаться на 50-60 тысяч человек в месяц, и эти цифры будут продолжать расти», – сказал Риттер.

Он подчеркнул, что рано или поздно это приведёт к дальнейшему продвижению российской армии.

«Можно было бы сказать, что для 800-тысячной армии это не так уж и много. Но когда ты рассредоточиваешь эти 800 тысяч по всему фронту, их способность поддерживать своё присутствие на поле боя сводится на нет, появляются бреши, и русские проникают, окружают, уничтожают, аннигилируют, и всё кончено», – добавил эксперт.