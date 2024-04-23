Страны НАТО фактически потерпели поражение на территории Украины, и на весь мир выставили себя дураками.

Об этом в интервью американскому юристу Эндрю Наполитано заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний, Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Всё кончено. Мы выставили себя дураками. И хуже всего то, что мы выставили дураками НАТО. НАТО выглядит слабым и глупым. Украинское государство разрушено. Что бы ни появилось после этого, это будет государство-обрубок

И этот тыловой штат фактически станет демилитаризованной зоной. И на нём будут жить украинцы, возделывать поля и жить своей жизнью. Но там не будет военной силы, которая угрожала бы России», – сказал Макгрегор.