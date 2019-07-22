«Всё кончено!» – В Москве спорят, остались ли русские на Украине

22.07.2019, Москва, Михаил Рябов

Невысокий результат, который экзитполы прочат партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» – вероятно, и есть «потолок» пророссийского электората, оставшегося на Украине после потери Крыма, Донбасса и пяти лет антирусской пропаганды.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил режиссер Карен Шахназаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Партия «Оппозиционная платформа», которая условно считается пророссийской, – вот, в принципе, это реальность сегодняшней Украины. Видимо, надежды на то, что можно что-то сорганизовать и получить больше, – видимо, уже нельзя.

«Когда рассыплется Зеленский – можно», – возразил публицист Сергей Кургинян.

«Но ведь все остальные партии, по сути, националистические. Порошенко, Тимошенко, Вакарчук. И Зеленского – националистическая партия, поскольку он всей своей риторикой декларировал украинский национализм!

Видимо, можно говорить, что «Украина сделала свой выбор». И России нужно оставить иллюзии. Потому что они мешают нам прагматически выстраивать отношения с Украиной. Как говорила Анна Каренина, «мне нужна любовь, а ее нет». Значит, всё кончено!

Мы не один народ сегодня. Мы были одним народом. Так бывает, видимо, за 30 лет после 1991 года серьезную работу провели с Украиной. И когда Гитлер делал аншлюс с Австрией, они тоже считали себя одним народом. А сегодня – разные, австрийцы говорят по-немецки, но это другой народ. То же самое с Украиной!», – сказал Шахназаров.

При этом, полагает он, и Киев должен смириться с потерей Донбасса.

«Вы должны понимать, что какая-то часть вашего общества не хочет входить в эту нацию. И тогда с ней лучше всего расстаться по-хорошему. Как в свое время это сделали чехи со словаками. Донбасс не хочет входить в новую украинскую нацию», – предложил режиссер.