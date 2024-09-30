«Всё кончилось, абсолютно» – Карманов вынес приговор Украине по всем направлениям

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Все мирные инициативы Зеленского – это перетасованные «хотелки», выдвигаемые как некий план без срока и исполнителей, на фоне «полной задницы» в энергетике и потерь на фронте.

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал автор блога «Китайский СвяZной», публицист Руслан Карманов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы уже 2 года наблюдаем за этим процессом. Проведено пять встреч, последняя из них – это швейцарский саммит. И каждый раз всё происходит как какое-то большое собрание: прикатывается Зеленский, хрипит, требует денег и показывает новый план, который, как всегда, состоит из безумного совершенно набора идей, и формально планом не является. В плане должны быть последовательность действий, кто и что делает, ответственность, сроки. А у Зеленского – это некий набор инициатив, который каждый раз достают с полки. И поэтому обречённость всех этих форматов, честно говоря, прямо вымораживает – взрослые люди на мировом уровне два года занимаются откровенно мертворождённой темой с этим планом», – отметил он.

За эти же два года Украина превратилась в бездонную бочку, куда сливаются миллиарды долларов без получения какого-либо ощутимого результата.

«Это бездонная бочка, куда бросают деньги, а КПД нет никакого. Действия Украины на фронте сейчас откровенно мясозавалительные. А сколько этих «вундервафлей» давали западных? Я как-то пробовал посчитать, их было 20 с лишним. И каждый раз говорили, что вот это то самое убер-оружие, которое спасёт. Всё кончилось, вообще всё, абсолютно. Ничего уже вообще притащить нельзя, что могло бы как-то существенно изменить картинку. И плюс к этому разрушенная инфраструктура… все, что связано с генерацией, и всё прочее. Что зимой Украина будет делать?» – подчеркнул обозреватель.

Он добавил, что кто-то должен понимать, что это «полная задница», и какие-то действия предпринять.