«Всё, конец» – Портнов подвёл черту под криминальным тандемом Зеленский-Порошенко

27.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Новая украинская власть не только «поставила на стоп» все дела против экс-президента Петра Порошенко, но и делит с ним власть, назначая на важные должности самых грязных чиновников, связанных с бывшим главой государства.

Об этом на своем Youtube-канале заявил бывший замглавы администрации президента Украины времен Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если вы хотите дать всем остальным сигнал, что нужно останавливаться по Порошенко (по уголовным делам против него – ред.), берите его самых грязных чиновников и назначайте на разные должности. Как сигнал позитивный: «Все, мы одно и то же лицо, одна и та же команда», – делает вывод Портнов.

В качестве примера юрист привел недавнее назначение Алексея Петрова главой Закарпатской ОГА.

«При Порошенко он возглавлял Главный департамент СБУ, который в интересах Порошенко занимался защитой радикалов. Я недавно приводил доказательства, где именно это подразделение оказывало содействие в сокрытии доказательств об убийстве, например, Павла Шеремета», – отметил Портнов.

Он добавил, что новые власти обманули всех украинцев с вопросом привлечения к уголовной ответственности Петра Порошенко.

«Давайте для себя подведем эту черту и констатируем – что все, конец. Они делят с Порошенко власть, они вместе голосуют, они полностью его простили, они больше не вызывают на допросы, не проводят следственных действий, никаких нет обысков, выемок документов, арестов имущества, нет ничего. Все дела полностью стали на стоп», – резюмировал юрист.