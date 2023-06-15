«Всё контрнаступление ВСУ – коварная ловушка Путина» – Соскин

Владимир Зеленский, бросая массы украинских солдат в мясорубку контрнаступления, действует в соответствии с планами президента РФ Владимира Путина.

Об этом на канале киевского пропагандиста Александра Шелеста заявил украинский политолог и экономист Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что потирает руки эта тварь кремлёвская? Она думает, что будет наступление, и он провоцирует сейчас Зеленского, что – повышай ставки. Задача – уничтожить новейшую военную группировку. Значит, что надо делать? Нельзя идти на поводу у врага. Значит, надо остановиться. Значит, там ловушка, ловушка построена, зачем в ловушку идти? Надо остановиться. Не нужно делать то, чего от тебя ждёт твой враг. Значит, надо остановиться, чтобы пыль осела, муть, осмотреться и подождать. А сейчас фактически Зеленский делает то, что от него хочет этот Путин», – сказал Соскин.

Пропагандист Шелест проникся тревожными настроениями собеседника.

«Перед глазами стоит вывод, когда про планы спросили у Путина (на встрече с военкорами – ред.), что там, а что мы будем делать, украинское наступление перейдёт в какую-то фазу, захлебнётся, надеются, что мы тогда будем делать – наступать, не наступать. По выражению лица даже было видно, что он, потирая руки, ждёт», – сказал он.

«Ждёт! Ждёт, и слюни кровавые текут. У нас же ПВО не выдерживает. Ты видишь же, что теперь идёт одно за одним, одно за одним! Потому что ПВО не может решать несколько задач сразу. И города прикрывать, и прикрывать наступление. Тем более, маленькое же ПВО. Ребята, что главное? Это люди. Где самый главный капитал в Украине – люди. Зеленский, сколько в Украине народа осталось, 29 миллионов?», – возмутился в ответ политолог.