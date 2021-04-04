Всё меньше факторов, способных остановить войну – глава ДНР

04.04.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

В республиках Донбасса нет никаких иллюзий относительно планов Украины, однако возможно сработает фактор личной трусости президента Владимира Зеленского, который ещё помнит слова российского лидера Владимира Путина.

Об этом по видеосвязи из Донецка в эфире «Соловьёв Live» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Смотрю, ВСУ стали использовать игиловскую технологию, когда ставят гранатомёты на грузовиках и ездят, просто стреляют куда попало. Их логика понятна, они надеются на ответный огонь, для них же здесь все чужие. А для тебя – что по ту сторону границы, что по эту – это Донбасс, это все свои», – сказал телеведущий Владимир Соловьёв.

«Именно этим они, конечно, и пользуются, – ответил Пушилин. – А то, что игиловская тактика, которая была реализована и хорошо себя зарекомендовала в Сирии, они это всё используют. И использование беспилотных ударных аппаратов, и о чём ты сказал, использование «блуждающих» миномётов, это мы всё видим».

Он обратил внимание, что на Украине даже не пытаются скрыть участие иностранных инструкторов в обучениях диверсионных групп.

«Здесь нет никаких иллюзий. У них идёт подготовка, накачка. Но у меня как у человека складывается впечатление, что Зеленский лично, будучи достаточно трусливым (а мы за этот период могли это ощутить), он не хочет этой войны в том виде и он понимает последствия, уж точно он слышит Путина. Но хватит ли какого-то здравого смысла, чтобы от тех подталкиваний с Запада не развязать войну, здесь у нас сомнения. По сути, сейчас сделано всё, чтобы война началась», – рассказал глава ДНР.

По его словам, остаётся очень немного возможностей, которые могут войну остановить.

«Дипломатические усилия все перечёркиваются, какую переговорную площадку ни возьми», – добавил Денис Пушилин.