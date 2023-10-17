«Всё на войну» – Зе-власть высасывает из местных бюджетов миллиарды гривен

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Основные расходы на войну, социалку, отопление и медицину лежат на местных бюджетах, которые не выдерживают такой нагрузки.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил депутат Артур Герасимов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня на местной власти лежит финансирование и больниц, и школ, и прохождение зимнего периода, и финансирование тех воинских частей, размещения и коммунальных, которые сегодня платят этот НДФЛ в бюджеты этих общин. Но даже, несмотря на это, более 45 процентов НДФЛ военного, так называемого, которое платилось, оно пошло обратно на ВСУ в виде очень скорой помощи», – сказал депутат.

Он подчеркнул, что это приводит к потерям миллиардов гривен ежегодно. Общины вынуждены более половины своего бюджета отдавать на армию, и как-то выживать на оставшиеся крохи.

«А что же говорят местные общины? Городской голова Харькова на заседании президиума Конгресса местных и региональных властей отметил, что в этом году Харьков недополучит около 650 миллионов гривен, а в 2024-м из-за этого закона почти 3,5 миллиарда. А нужно ли это харьковчанам? Я думаю, что нет. Николаев может потерять около 2 миллиардов 700 миллионов гривен, а это почти половина их бюджета. А вам все равно. А теперь внимание, сколько денег общины сегодня отправляют на Вооруженные Силы? Так вот, я вам скажу, что очень многие общины отправляют на Вооруженные силы даже больше чем получают от военного НДФЛ. Конкретные примеры. На Полтавщине Опишнянская община получила с начала года около 20 миллионов гривен от военного НДФЛ 20 миллионов гривен, но, в то же время, направила на поддержку ВСУ около 60 миллионов, а хотят еще больше для того, чтобы выйти на расходы около 80 миллионов», – заключил он.