25.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

Всё население до 45 лет на Украине подверглось антироссийскому зомбированию. Об этом в эфире YouTube-канала «Голос Правды» заявил экс-депутат Верховной рады Василий Волга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Спасти Украину от дальнейшего разложения и от дальнейшего поражения нацистскими идеями просто невозможно. Смотрите, на протяжении 30 лет шло системное воспитание нового украинца, то есть, нового явления – «украинец – антироссиянин». И это шло очень успешно, 30 лет – это три школы выпустилось. И уж, тем более, последние шесть лет, когда война на Донбассе выдаётся как война с Россией.

Когда (сейчас этого уже нет, но во время горячей фазы) вот здесь, недалеко от меня, где я живу, в городе Обухове я был свидетелем одних похорон. Парня, закончившего школу в Обухове и погибшего в зоне АТО, привезли и здесь хоронили. И сошлись все на свете – и стояли священники, и говорили детки, школу привели и одну, и вторую школу, родители, плакали все – вот этот юноша, мальчик погиб за то, чтобы сдержать русского зверя, который рвется, чтобы вас растерзать», – рассказал Волга.

Он подчеркнул, что такие похороны проходили во всех районных центрах – приезжали гробы, их встречали на коленях, детям рассказывали о «героях», погибших на войне с Россией.

«Но те, кто были в 5 классе, сегодня закончили школу. Кто тогда только заканчивали школу, сегодня закончили институты. И на протяжении 30 лет. Это означает, что люди до 45 лет на Украине в основной своей массе подверглись мощнейшей идеологической переработке. Вся школа, вся школьная программа нацелена на одно единственное – Украина всегда своим главным врагом имела Россию, русские для Украины извечный враг», – заключил экс-депутат.