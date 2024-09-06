Всё не русское православие уже приговорили к унии с Ватиканом – митрополит из УПЦ

Елена Острякова.  
06.09.2024 18:43
  (Мск) , Москва
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Беспредел, Вандализм, геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Политические убийства, Россия, Русофобия, Скандал, Украина, Церковь


Раскольничья ПЦУ готовится к объединению с католиками. В этом же направлении движется так называемый вселенский патриарх Варфоломей.

Об этом в интервью укро-пропагандисту Александру Шелесту заявил митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Раскольничья ПЦУ готовится к объединению с католиками. В этом же направлении движется так называемый...

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«А почему все вместе с униатами сделано? Сколько в правительстве выпускников Украинского католического университета? Все направлено на уничтожение Православия на нашей земле. Чтобы создать новую унию. Этого не скрывают», – сказал владыка Лука.

В этом году в ПЦУ отменили Петров пост на католический манер. В некоторых раскольничьих храмах распространяются тексты Символа веры с фелиокве — добавкой, из-за которой и произошел великий раскол церквей.

По словам владыки Луки, к слиянию готовятся не только ПЦУ с украинской греко-католической церковью, но и константинопольский патриархат с Ватиканом. Якобы в следующем году на Пасху будет проведено совместное причащение.

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