Всё не русское православие уже приговорили к унии с Ватиканом – митрополит из УПЦ
Раскольничья ПЦУ готовится к объединению с католиками. В этом же направлении движется так называемый вселенский патриарх Варфоломей.
Об этом в интервью укро-пропагандисту Александру Шелесту заявил митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«А почему все вместе с униатами сделано? Сколько в правительстве выпускников Украинского католического университета? Все направлено на уничтожение Православия на нашей земле. Чтобы создать новую унию. Этого не скрывают», – сказал владыка Лука.
В этом году в ПЦУ отменили Петров пост на католический манер. В некоторых раскольничьих храмах распространяются тексты Символа веры с фелиокве — добавкой, из-за которой и произошел великий раскол церквей.
По словам владыки Луки, к слиянию готовятся не только ПЦУ с украинской греко-католической церковью, но и константинопольский патриархат с Ватиканом. Якобы в следующем году на Пасху будет проведено совместное причащение.
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