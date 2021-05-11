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11.05.2021, Москва, Елена Острякова
 
Вооруженные силы, Дзен, Конфликт, Кризис, НАТО, Общество, Политика, Провокации, Россия, Средняя Азия
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«Всё непросто» – В Госдуме рассказали о ситуации в Средней Азии

В Средней Азии наблюдаются как позитивные, так и негативные для России явления. Об этом...

В Средней Азии наблюдаются как позитивные, так и негативные для России явления.

Об этом сегодня с трибуны Госдумы заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя ратификацию договора о военном сотрудничестве с Казахстаном, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Теплые и тесные отношения с Турцией. В том числе, и по военно-политическому сотрудничеству. Не получится так, что у нас договор о военном сотрудничестве, а там на территории может оказаться какое-то подразделение турецкой армии, как оно уже есть в Карабахе. Президент Туркмении молодец – не разрешил посадку турецких военных на своей территории. Разрешил только пролет – это хорошо. А президент Киргизии принял этот самолет. А там до южного Казахстана 140 км», – сказал Жириновский.

К негативным явлениям он отнес переход на латиницу Узбекистана, Туркменистана и Азербайджана, а также возможное переселение народов из Синдзян-Уйгурского автономного округа Китая.

Депутат Константин Затулин заверил, что договор с Казахстаном стимулирует позитивные процессы в макрорегионе.

«Этот договор как раз и служит тем целям, о которых беспокоятся депутаты. И правильно беспокоятся, потому что конкуренцию в области геополитики никто не отменял. Ходят слухи о том, что США рассматривают возможность размещения своих военных баз по соседству – в Узбекистане и Таджикистане.

Мы не знаем так ли это, хотя визиты американских военных в Узбекистан в начале мая были. Руководители НАТО заявляют о своем интересе к этому региону. Мы знаем, что есть колебания у военно-политического руководства разных стран о пределах возможного сотрудничества. Американские военные базы были в Узбекистане. Мы же не хотим, чтобы это произошло с Казахстаном», – сказал Затулин.


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