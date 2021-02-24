Всё очень плохо кончится: «министерство правды» не поможет Зеленскому – эксперт

24.02.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Новый закон о медиа, скорее всего, будет принят, поскольку президент Украины Владимир Зеленский и его команда верят, что этот закон, дающий новые полномочия Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания и облегчающий процедуру закрытия «плохих» СМИ, поможет нынешней команде удержаться у власти.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Кирилл Молчанов, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«Даже во времена Порошенко до такого не додумались, чтобы можно было решением СНБО без каких-либо доказательств (и вообще непонятно, было ли это заседание СНБО) одним росчерком пера отключать сразу три ведущих телеканала под предлогом борьбы с каком-то финансированием терроризма. Все эти клише сильно напоминают знаменитую книгу Оруэлла «1984», где было Министерство правды.

У нас хотят под видом борьбы с противодействием российской агрессии тоже создать подобное управление. Действительно, нынешние инициативы выходят за рамки свободы слова и свободы журналистской деятельности. Парадоксально, что они исходят от бывших коллег-журналистов.

Мотивация понятно – власти в шоке от того, что рейтинги из месяца в месяц падают. «Слуги народа» уже давно уступили пальму первенства ОПЗЖ и скоро еще дальше опустятся. Думаю, голоса в Раде они под закон найдут – обратятся за поддержкой к фракции «Голос», частично – «ЕС», пообещают им, что их СМИ под это не попадут. И они его продавят.

Я не вижу каких-то преград, чтобы Потураев не продавил это решение – они свято верят, что как только они отключат все неугодные им СМИ, они смогут рассказывать о том, что дела в Украине идут не так, как демонстрировалось. Но любая пропаганда должна подкрепляться каким-то минимумом фактажа. В противном случае холодильник всегда победить телевизор. И если это – единственное, за что держатся Зеленский и его команда, то у них в перспективе все очень плохо», – сказал Кирилл Молчанов.