Всё останется по-старому: Кравчук доволен Зеленским

19.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Президент Украины Владимир Зеленский не намерен разворачивать курс Украины в сторону России.

Об этом говорят итоги его визитов во Францию и Германию, заявил в эфире российского оппозиционного телеканала RTVI первый президент Украины Леонид Кравчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Кравчука, позиция Украины при президенте Зеленском остается такой же, как и раньше.

При этом. несмотря на последние изменения в российско-европейских отношениях, первый президент уверен, что Франция и Германия продолжат и дальше одобрять антироссийскую политику Украины.

«Встреча с президентом Франции, с канцлером Германии показала, что эти визиты прошли хорошо, что страны-участники «Нормандского формата», которые поддерживают Украину, занимают по отношению к Украине очень четкую и ясную позицию с точки зрения прекращения войны на Донбассе, решения тех вопросов, которые касаются Украины и России.

Я считаю, что президент Зеленский достаточно профессионально представил Украину. И никаких особых решений, как иногда у нас в Украине заявляют, пугая, что президент Зеленский может развернуть Украину в другую сторону, я не заметил.

Такая позиция, которая касается Украины и наших партнеров на Западе, остается в решениях и в политике президента Украины неизменной», – удовлетворённо резюмировал Кравчук.