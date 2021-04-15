Всё печально – Бортник поговорил с военными

15.04.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Украина может начать наступление на Донбасс, но даже если Россия полностью прекратит его поддержку, победить ей будет очень трудно, а в случае столкновения с российской армией – ВСУ способны продержаться лишь ограниченное время.

Об этом в эфире «CapitalTV» заявил директор института украинской политики Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Из того, что я наблюдаю и общаюсь с военными – мы способны некоторое время удерживать свои позиции. Это некоторое время абсолютно пропорционально технологическому уровню применяемых вооружений. То есть, если на карте появляются «Искандер» или авиация, это время сильно сокращается.

Пойти в наступление мы способны, победить в этом наступлении – не способны, скорее. Победить в наступлении мы способны только в том случае, если Россия полностью самоустранится в этой ситуации, и, более того, закроет границу с Донецком и Луганском, не позволит приток добровольцев российских.

То есть, если она изолирует эту территорию, то там за какое-то время – это вопрос пары недель скорее всего – Украина сможет восстановить контроль над регионом. Но все равно – это очень тяжелый и кровавый процесс», – заключил Руслан Бортник.