«Всё перерыли»: ВСУ уже ждут нас в Херсоне, Николаеве и Одессе – Гурулёв

Елена Острякова .  
19.10.2023 22:51
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Новороссия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


ВСУ готовятся к российскому наступлению на Херсон и далее – на Николаев и Одессу.

Об этом в эфире радиостанции «Вести ФМ» заявил депутат Госдумы РФ генерал-лейтенант Андрей Гурулев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

ВСУ готовятся к российскому наступлению на Херсон и далее – на Николаев и Одессу....

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«По данным разведки, они серьезно укрепляют Херсон и то побережье. Они весь Херсон перерыли траншеями. Город разделен на сектора и оборонительные районы. Они готовятся к тому, что мы пойдем на Херсон, потому что они об этом говорят, особо не скрываясь. Там есть у нас кому за этим делом наблюдать. Жителей они отселяют, как раньше Николаев и Одессу – за Кривой Рог и далее. То есть они четко прогнозируют, что рано или поздно Одессу, Николаев и Херсон мы будем забирать», – сказал Гурулев.

По его словам, сейчас противник «лезет везде, но оборона устойчива». Пленных украинцев настолько много, что встает вопрос об их размещении.

На вопрос о российских боевых резервах генерал отвечать отказался.

«Мы многие части, обкатанные в боях, вывели в районы восстановления боеспособности, доукомплектовываем их и готовим от оборонительных действий – к наступательным. Не надо торопить события, но и затягивать нельзя, потому что противник тоже готовится», – сказал Гурулев.

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