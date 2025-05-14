«Всё плохо: ни условий, ни обучения» – украинский эксперт жалуется на учебные центры ВСУ

Вадим Москаленко.  
14.05.2025 16:16
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Учебные центры ВСУ имеют огромное количество проблем – инструкторов забирают на фронт, а мобилизованные не получают достойных условий.

Об этом на канале ТСН заявил помогающий ВСУ украинский военный эксперт Тарас Чмут, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Учебные центры ВСУ имеют огромное количество проблем – инструкторов забирают на фронт, а мобилизованные...

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«Проблем базовой военной подготовки есть три. Первая – это условия, в которых находится мобилизованный, то есть это его быт, лечение, логистика, проживание и так далее. С этим все плохо.

Второе – это инструкторы, которые готовят. Можете иметь идеальные условия, лучших мобилизованных, но если инструкторов нет, на одного инструктора проходится 50-60 слушателей, то ничего не будет.

Третье – это программы, матчасть для них. Можно иметь идеальную программу, но если вы показываете, как стрелять из пулемета на видео просто или на плакате, то вряд ли человек научится стрелять из пулемета. С матчастью тоже проблемы», – сказал Чмут.

«И повысить общую эффективность без БВП можно путем повышения всех трех показателей – условия, инструкторы, обеспечение процесса.

Я понимаю, что часто условия проживания связаны с тем, что личный состав надо рассредоточить, поскольку постоянные удары. Но этих объектов нет, потому что не было такой необходимости, не было такой угрозы. Построить быстро – это дорого и сложно.

Далее, с полномасштабным вторжением объем мобилизованных вырос в разы. А инфраструктура и все, что вокруг, они не подтянулись до того уровня.

Дальше, из учебных центров постоянно командируют людей в сводные батальоны или прикомандируют куда-то, и они так же воюют, и ротации не происходит. Это вредит учебному процессу», – жаловался эксперт.

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