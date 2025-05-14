«Всё плохо: ни условий, ни обучения» – украинский эксперт жалуется на учебные центры ВСУ

Учебные центры ВСУ имеют огромное количество проблем – инструкторов забирают на фронт, а мобилизованные не получают достойных условий.

Об этом на канале ТСН заявил помогающий ВСУ украинский военный эксперт Тарас Чмут, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Проблем базовой военной подготовки есть три. Первая – это условия, в которых находится мобилизованный, то есть это его быт, лечение, логистика, проживание и так далее. С этим все плохо.

Второе – это инструкторы, которые готовят. Можете иметь идеальные условия, лучших мобилизованных, но если инструкторов нет, на одного инструктора проходится 50-60 слушателей, то ничего не будет.

Третье – это программы, матчасть для них. Можно иметь идеальную программу, но если вы показываете, как стрелять из пулемета на видео просто или на плакате, то вряд ли человек научится стрелять из пулемета. С матчастью тоже проблемы», – сказал Чмут.