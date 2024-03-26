«Всё по справедливости»: Россия возьмет Одессу, Харьков и Днепропетровск – Скотт Риттер

Россия добьется справедливого для себя результата СВО – займет территории от Одессы и Николаева до Харькова, Днепропетровска и Сум.

Об этом в эфире видеоблога Through the eyes of заявил отставной морпех, разведчик, американский военный аналитик Скотт Риттер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Риттера, об этом свидетельствует ряд факторов, таких, как создание Днепровской флотилии и двух новых армий в ВС РФ.

«Русские верят в справедливость – это важный аспект их самоопределения. И справедливость – это не просто наказание, это более масштабная схема – это о том, чтобы привести мир в порядок. Если бы Украина была вовлечена, справедливость стала бы концом Украины. И я думаю, что в любом случае мы движемся в этом направлении. Когда русские говорят о создании Днепровской речной флотилии, когда они не контролируют реку Днепр, о чем это говорит? Это говорит о том, что они планируют контролировать реку Днепр в ближайшем будущем. Если у вас есть флотилия, это означает, что либо это будет граница, либо она в какой-то момент пересечется с частями Украины так, что придется ее защищать. Но Россия будет контролировать реку Днепр. Теперь контролировать реку Днепр означает, что Россия будет продвигаться за новые территории в Днепропетровск и Николаев, захватывая эти территории, расширяясь также на Харьков и Одессу. Вот, почему они создали две новые общевойсковые армии, которые будут способствовать этим атакам, и понимают, что, если Россия продвинется до линии Днепра, она высвободит свои силы. Потому что река Днепр станет границей, которую будет патрулировать Днепровская флотилия, а остальные российские силы будут разделены между осью, идущей на Сумы, Харьков, Киев. И другой осью, идущей через Николаев, Одессу и Приднестровье. Именно в этом направлении движется Россия. И Россия заявила, что создаст буферную зону, чтобы убедиться, что украинское оружие не достигнет российской территории. А это означает, исходя из дальности действия оружия, предоставленного на данный момент, – «Storm Shadow», «SCALP» и так далее, от Украины ничего не останется. Для Украины все кончено – в этом и заключается справедливость», – заключил Риттер.