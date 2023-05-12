«Всё по уставу ООН» – Лавров заткнул рты критикам СВО

Россия начала СВО на Украине в полном соответствии с Уставом ООН.

Об этом сегодня на 11-м Петербургском международном юридическом форуме заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вашингтон и его подпевалы критикуют нас за якобы нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. В очередной раз подчеркну, что СВО проводится на основании статьи 51 устава ООН, предусматривающую право на индивидуальную и коллективную самооборону, о чем своевременно был уведомлен Совет Безопасности ООН.

Операция стала ответом на состоявшееся вооруженное нападение киевского режима. В ходе СВО Россия защищает от истребления русских и русскоязычных, устраняет создававшиеся Западом долгие годы угрозы своей безопасности прямо на своих границах, давая упреждающий отпор широкомасштабной агрессии», – сказал Лавров.