«Всё по уставу ООН» – Лавров заткнул рты критикам СВО

Елена Острякова .  
12.05.2023 21:59
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, ООН, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия начала СВО на Украине в полном соответствии с Уставом ООН.

Об этом сегодня на 11-м Петербургском международном юридическом форуме заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия начала СВО на Украине в полном соответствии с Уставом ООН. Об этом сегодня...

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«Вашингтон и его подпевалы критикуют нас за якобы нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. В очередной раз подчеркну, что СВО проводится на основании статьи 51 устава ООН, предусматривающую право на индивидуальную и коллективную самооборону, о чем своевременно был уведомлен Совет Безопасности ООН.

Операция стала ответом на состоявшееся вооруженное нападение киевского режима. В ходе СВО Россия защищает от истребления русских и русскоязычных, устраняет создававшиеся Западом долгие годы угрозы своей безопасности прямо на своих границах, давая упреждающий отпор широкомасштабной агрессии», – сказал Лавров.

В то же время он назвал вмешательством Запада во внутренние дела срежиссированный в конце 2004 года незаконный третий тур выборов, цветные революции в Грузии и Киргизии и поддержку кровавого государственного переворота в Киеве в 2014 году.

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