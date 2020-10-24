Всё по злой методичке: путь сумасшедшего шамана – теперь и в театре

24.10.2020, Москва, Платон Беседин

Медийное пространство избыточно и перенасыщено до предела – так, что героев его быстро забывают. Они становятся даже не hero of the day, а, согласно то ли оптимистичному, то ли пессимистичному завету Энди Уорхола, получают свои 15 минут слова. В лучшем случае.

Впрочем, слово герои тут лучше взять в кавычки. Ведь тот, о ком я стану говорить далее, кончил бесславно. Уже и не все вспомнят, как из Якутии, дабы «изгнать демона из Кремля», вышел в крестовый поход шаман-воин Александр Габышев. После его сослали в психиатрическую больницу, а затем выпустили, но силы и энергия уже улетучились.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Впрочем, как акт современного искусства поход шамана был очень даже неплох. Беда в том, что Габышев вложил в него совсем иной контекст – политический, из-за чего он превратился в не слишком удачную провокацию, имевшую перед собой одну цель – «нечаевскую» из «Бесов» Достоевского: расшатать всё и превратить в кашу. Габышев под конец, похоже, устал и сам.

А вот деятели искусства соответствующего толка быстро оседлали данную тему. В частности, режиссёр Беату Бубенец – она, как и шаман, из Якутии – пульнула в информационное пространство фильм о Габышеве. Его тут же поддержали ресурсы вроде BBC. И вновь политика убила любое искусство. К сожалению, в ленте нет метаморфозы героя, но есть главным образом пропагандистская составляющая, а это совсем скучно.

К слову, Беату Бубенец к такому не привыкать. В своё время она оскандалилась своим фильмом «Полёт пули». Хотя, даже оставляя за скобками апологетику из серии «она художник – она так видит», главные претензии необходимо адресовать всё-таки не Бубенец, а тем деятелям, которые наградили тусклую ленту на российских кинофестивалях. Так, чтоб вы понимали: в «Полёте пули» вовсю романтизируются бойцы украинского карательного батальона «Айдар». И, кроме того, зрителю явлен допрос человека вместе с озвучиванием его личных данных.

Ну а в свободное от «творчества» время Бубенец снимает деяния Ксении Собчак. Совпадение? Не думаю. Тут такая себе тусовочка.

Да уж – и ведь есть другие художники для вас, но подсовывают этих. Вот и сотрудничество Бубенец и Габышева получило сомнительное продолжение. Теперь в Театре.doc планируется постановка документальный сказки-пьесы, вещающей о походе шамана. Чтобы зритель, как говорится, знал.

Не удивляюсь, что сделано это на государственные деньги – создатели эпоса о шамане получили поддержку Союза театральных деятелей. То есть, фактически заручились поддержкой Минкульта.

Тут необходимо понимать, что современные российские театры – это одновременно и шикарная кормушка для избранных, и колыбель всех сомнительных начинаний. И я сейчас не о творческой составляющей, нет, а исключительно о том, что сами «творцы» вовсю вставляют в свои «произведения» политику и пропаганду, которая особенно часто касается переписи истории.

Вот вам, к примеру, «Голая пионерка» – постановка, где эту самую пионерку постоянно сношают красноармейцы. И за государственные деньги.

Ладно, если нравиться давать средства на то, чтобы вас унижали – пожалуйста, хотя странный такой мазохизм. Или это диверсия и разложение государства изнутри?

Знакомая история. Но в любом случае для чего над зрителем издеваться? Сколько можно кормить его псевдохудожественными зарисовками из серии «так жить нельзя», «кровавый мордор» и прочее скучное? Неужели нечего больше сказать? Даже, если сделано это не за государственные деньги, то всё равно откровенно тухло. Но тут, конечно, банкет за минкультовский счёт.

И суть тут даже не в том, что намеренно разжигается гражданский конфликт (хотя не без этого, и дискуссия тут возможна). Суть в том, что театр превращают в неадекватную площадку, на которой устраивается идиотская пропаганда. Ничего художественного тут нет и быть не может.

К слову, напомню, что, как мудро заметил в своё время Лимонов, все те писатели, которые выстроили свои произведения исключительно на ненависти к советскому строю, в итоге остались героями на 15 минут, их не помнят. Остались в истории лишь те, кто перерос этап тотальной критики собственного Отечества.

Это я к тому, что критиковать, конечно, можно и даже нужно, но делать это с умом. И говорить в искусстве можно и нужно без табу, но делать это талантливо, не скатываясь в откровенные патологии. А нам же в случае Театра.doc, Бубенец и примкнувшего к ней историка Михаила Башкирова (вот вам и вечный «проклятый» исторический контекст) в очередной раз хотят подсунуть постановку «второй свежести» – тухлое зрелище о том, как один сумасшедший славы хотел, а другие славу ему эти обеспечивали и к ней примазывались.

Не верю, господа и дамы, не верю! Вот что в итоге скажет зритель, потому что он умнее и талантливее хайпожоров, по методичкам устраивающих шоу из пустышек и патологий. Впрочем, есть ли им дело до зрителей? Главное – бабло успеть наковать, пока горячо. Жди скандала – и жди беды, однозначно.