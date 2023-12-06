Всё получится, если хладнокровно гнуть свою линию – Царёв надеется на освобождение родного Днепропетровска

Любовь Смирнова.  
06.12.2023 16:42
  (Мск) , Севастополь
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Украина


Главкома ВСУ Валерия Залужного будут заставлять подписать мирные соглашения с Россией, если это откажется сделать украинский диктатор Владимир Зеленский. К марту-апрелю при нынешнем финансировании линия украинской обороны начнет сыпаться, и тогда ВС РФ смогут дойти и до Днепропетровска, и до Одессы.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал экс-нардеп, а ныне блогер и эксперт Олег Царёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Главкома ВСУ Валерия Залужного будут заставлять подписать мирные соглашения с Россией, если это откажется...

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«Я внимательно слежу за выступлениями российских и украинских политиков. И российские политики с таким оптимизмом воспринимают Залужного, хотя надо понимать, что это такой же «кровавый палач», как и Зеленский. То есть Зеленский говорит, что надо бросить немедленно всех в наступление, а Залужный говорит: давайте накопим силы и тогда бросим их в наступление.

Да, конечно, Залужный более управляемый Соединёнными штатами. Конечно, у Залужного будет возможность свалить все на Зеленского и таким образом сохранить свой рейтинг, сказать, что все ошибки совершил Зеленский. Возможно, ему будет проще пойти на мирные переговоры с Россией. Но нужны ли нам эти переговоры?», – указал Царев.

Он подчеркнул, что косвенные признаки дают основания считать отсутствие у Кремля желания садиться за стол переговоров. Особенно, когда положение у российской армии выигрышнее, чем у украинской.

«У нас сейчас промышленность только переходит на военные рельсы. Обратите внимание, какой бюджет приняла Российская Федерация – это бюджет не переговоров, это бюджет победы. Это бюджет страны, которая собирается продолжать конфликт и выигрывать.

Что касается переговоров, я так думаю, что вот, сейчас – и в живой силе, и в технике мы накапливаем преимущество для того, чтобы оно сработало. К сожалению, это инертные процессы, они требуют времени. У меня нет сомнений в том, что мы возьмём Авдеевку, выдавим ВСУ со всех плацдармов на левом берегу, которые они захватили.

Но через 3-4 месяца, если будет сохраняться такое же слабое финансирование Украины со стороны Запада, могут наступить обвалы на фронтах, когда будут просто обрушиваться целые фрагменты украинской обороны. Если так произойдёт, мы сможем дойти и до Днепропетровска, и до Одессы. Надо просто, чтобы всё шло так, как оно сейчас идет», – заключил Царёв.

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