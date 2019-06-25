Всё пошло прахом! – Украина ждёт следующего удара после ПАСЕ

25.06.2019, Киев, Максим Карпенко

В Европе начинает «сыпаться архитектура санкций», наложенных за последние пять лет на Россию.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявила член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам украинского парламентария, после возвращения России в ПАСЕ очередным «ударом» может стать ослабление санкций, которое произойдет в декабре этого года.

«Речь идет об очень серьезных вызовах, они касаются не просто Совета Европы – начинает сыпаться вся это тяжело отстроенная архитектура санкций против Российской Федерации, вся эта тяжело отстроенная архитектура антипутинского протеста, который нашей команде удалось не просто сформировать за это время, но и удерживать. И следующим звонком будет ослабление санкций в декабре», – заявила Геращенко.