25.06.2019, Киев, Максим Карпенко
 
ЕС, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Всё пошло прахом! – Украина ждёт следующего удара после ПАСЕ

В Европе начинает «сыпаться архитектура санкций», наложенных за последние пять лет на Россию.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявила член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам украинского парламентария, после возвращения России в ПАСЕ очередным «ударом» может стать ослабление санкций, которое произойдет в декабре этого года.

«Речь идет об очень серьезных вызовах, они касаются не просто Совета Европы – начинает сыпаться вся это тяжело отстроенная архитектура санкций против Российской Федерации, вся эта тяжело отстроенная архитектура антипутинского протеста, который нашей команде удалось не просто сформировать за это время, но и удерживать. И следующим звонком будет ослабление санкций в декабре», – заявила Геращенко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть