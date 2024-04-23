«Всё придёт быстро»: Украине выделили деньги под уже имеющееся оружие – Живов

Выделенный Украине в рамках пакета помощи 61 миллиард долларов от США на вооружение и боеприпасы – будут на передовой уже в июне.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал публицист, политолог Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С чего вы взяли, что это будет долго? Это же не в России происходит, там всё быстро выделяется и всё быстро привозится. Это у нас два года делают установку, которая должна сбивать дроны, и её до сих пор нет, и ещё неизвестно, когда будет. А там всё заранее в запасе, поступит сразу же после принятия этого законопроекта. Он, кстати, ещё не подписан президентом и не принят Верхней палатой. Следовательно, он ещё пока не дееспособен. Сразу было сказано, что вооружение будет поставлено со складов Германии. Вероятнее всего, ещё и со складов Польши. Польшу просто не назвали, но там основной хаб. Я вообще не думаю, что они действуют по принципу: сначала выделим, потом подумаем. У них там формируется стратегический резерв», – отметил он.

В качестве примера, эксперт привел поставку боеприпасов из Израиля на Украину, которая шла до возникновения военного конфликта в Палестине.

«Сейчас как раз за эти миллиарды долларов будут восполнять те боеприпасы. У них по всему миру склады с вооружениями. Они лежат в собственности Израиля. Америка заплатила Израилю деньги, Израиль передал Украине в качестве помощи. Сейчас лежит на складах Германии и в Польше. Они сами себе платят. Это не очень сложная международная схема, при которой они своим собственным фирмам и прокладкам в разных странах свои же деньги платят, перекладывают из кармана в карман. Поэтому, я не думаю, что процесс выделения помощи затянется. Её физический объем интересен, сколько будет всего. Но поставят, в течение нескольких месяцев всё привезут, если мы не будем нарушать их логистику», – подчеркнул Живов.

Он добавил, что разумно и правильно начать бить по пограничным пунктам, чтобы нарушить транспортную логистику.