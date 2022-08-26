«Всё приходит в норму», – с передовой на Донбассе звучат оптимистические прогнозы

Продолжается дискуссия относительно слов министра обороны Сергея Шойгу по поводу причин замедления темпов СВО на Украине. Сегодня из Донецка поступают обнадеживающие прогнозы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вот что пишет основатель батальона ДНР «Восток» Александр Ходаковский.

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«В чем генеральное отличие этой войны от Великой Отечественной? Тогда вся страна являлась участником войны, а сейчас большая часть страны выступает в роли зрителя. Да, переживающего за результат, но в роли зрителя. Это определяет отношение к происходящему и реакции на него.

Даже воюя уже в Европе, Советская армия попадала в очень тяжёлые ситуации, хотя казалось, что противник сломлен, а наш каток неостановим. Сколько сейчас упрёков в том, что мы не помогли Варшавскому восстанию, и немцы задавили его? Мы не хитрили тогда, чтобы «не наше» восстание захлебнулось – мы выползли на рубеж истощенными. Кому из наших придёт в голову обвинять Советскую армию в том, что она не бодрячком подкатила к плацдарму, а выдохлась в тяжелейших боях и требовала восполнения ресурса? Никому.

А чем ситуация сейчас отличается от той? Степень кровопролития сопоставима, степень сопротивления «немцев» высокая, их оснащение почти не уступает нашему…. Одна наша очень отважная бригада прошла трудный путь, побывав и под Гостомелем, и в Попасной, и в ходе боёв потеряла половину своего боевого состава, из которых только двухсотых – сто восемьдесят. Зритель кричит: давай! Командармы командуют: вперёд! А вперёд уже и мало есть кому в таких частях, которые с первых дней операции воюет без ротации…

Первый период больно ударил по войскам. Сейчас всё приходит в норму, но потери трудно восполняются – нужно время. И такие паузы в войне, как сейчас, дают это время. Нужно только терпение, – запасайтесь», – призывает Ходаковский.