«Всё пропало»: Украина перевалила за демографическую точку невозврата – киевский эксперт
Украина превращается в страну без населения, поскольку процесс оттока населения, который происходит в последние несколько лет, говорит о том, что точка демографического невозврата уже пройдена.
Об этом в эфире видеоблога украинского пропагандиста Виталия Дикого заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Это наталкивает людей на разные конспирологические теории народа без страны, страны без людей. И действительно, учитывая темпы депопуляции и миграции из Украины, даже если пушки замолкнут, отток населения не прекратится.
Мы уже прошли точку невозврата в плане демографии. Деньги, инвестиции, оборудование можно найти, но если не будет людей, не будет голов и рук, которые этому дадут толк… все пропало», – заявил Золотарев.
Спасибо!
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