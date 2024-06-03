«Всё пропало»: Украина перевалила за демографическую точку невозврата – киевский эксперт

Анатолий Лапин.  
03.06.2024 16:49
  (Мск) , Киев
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Демография, Дзен, Миграция, Общество, Политика, Россия, Украина


Украина превращается в страну без населения, поскольку процесс оттока населения, который происходит в последние несколько лет, говорит о том, что точка демографического невозврата уже пройдена.

Об этом в эфире видеоблога украинского пропагандиста Виталия Дикого заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина превращается в страну без населения, поскольку процесс оттока населения, который происходит в последние...

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«Это наталкивает людей на разные конспирологические теории народа без страны, страны без людей. И действительно, учитывая темпы депопуляции и миграции из Украины, даже если пушки замолкнут, отток населения не прекратится.

Мы уже прошли точку невозврата в плане демографии. Деньги, инвестиции, оборудование можно найти, но если не будет людей, не будет голов и рук, которые этому дадут толк… все пропало», – заявил Золотарев.

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