Всё проще: НАТО не успевает за российским ВПК – Карасёв

ВПК стран НАТО не успевает за российской военной промышленностью, поэтому Запад вряд ли будет наращивать эскалацию.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я уверен, что они [Запад] просто не успевают за русским ВПК. Ни по номенклатуре, ни по количеству. Они не переходят, не переводят производство, у них свои проблемы.

То есть они потихоньку снижают свою активность и интенсивность военной помощи. Потому что надо либо переходить на новую ступень эскалации, причём очень серьёзно, перепрыгивая через несколько ступеней по этой лестнице эскалации», – сказал Карасев.