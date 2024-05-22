Всё проще: НАТО не успевает за российским ВПК – Карасёв

Вадим Москаленко.  
22.05.2024 22:30
  (Мск) , Киев
Просмотров: 268
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


ВПК стран НАТО не успевает за российской военной промышленностью, поэтому Запад вряд ли будет наращивать эскалацию.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

ВПК стран НАТО не успевает за российской военной промышленностью, поэтому Запад вряд ли будет...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Я уверен, что они [Запад] просто не успевают за русским ВПК. Ни по номенклатуре, ни по количеству. Они не переходят, не переводят производство, у них свои проблемы.

То есть они потихоньку снижают свою активность и интенсивность военной помощи. Потому что надо либо переходить на новую ступень эскалации, причём очень серьёзно, перепрыгивая через несколько ступеней по этой лестнице эскалации», – сказал Карасев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть