«Всё ради войны» – в США рассказали, как Вашингтон водит за нос Украину

Вадим Москаленко.  
21.02.2024 17:15
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина


Вашингтон с 2014 года обманывал украинцев с единственной целью – бросить их в войну против России.

Об этом в интервью американскому юристу Эндрю Наполитано заявил американский эксперт, считающийся одним из лучших экономистов в мире, Джеффри Сакс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вашингтон с 2014 года обманывал украинцев с единственной целью – бросить их в войну...

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«В 2014 году мы свергли правительство на Украине, которое хотело нейтралитета и выступало против НАТО. Мы привели к власти правительство, избранное США после государственного переворота.

Недавно многие советники Зеленского объяснили, что – да, расширение НАТО означает войну с Россией, но это нормально, потому что в США сказали, что сразятся с Россией», – сказал Сакс.

Он подчеркнул, что Россия всё время пыталась достигнуть компромисса и мира, однако США обманом и провокациями добивались эскалации.

«Путин пытался говорить о противоположном, пытался это сделать в рамках вторых Минских соглашений, которые США отвергли. Он пытался это сделать по новому соглашению безопасности между США и Россией. Белый дом отклонил это предложение.

Он попробовал договориться с Зеленским в марте 2022 года, сразу после начала СВО, но США сразу прекратили эти переговоры, сказали Украине: «Продолжайте сражаться, мы дадим вам денег, и будем с вами столько, сколько потребуется, потому что вы должны ослабить Россию».

То, что мы видим – это последовательная генеральная стратегия. Наше государственное управление основано на попытках сдерживать другие страны, которые могут бросить нам вызов. Это приводит к множеству войн», – добавил экономист.

«Это лучшее, что можно купить за деньги. Умирают не американцы, а украинцы, Россия ослабевает, мы показываем Китаю насколько мы жестоки. Всё это просто невероятно», – описывает Сакс ситуацию.

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