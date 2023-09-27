«Всё равно, чем машут» – укронацист обещает не брать русских в плен

Вадим Москаленко .  
27.09.2023 16:15
  (Мск) , Киев
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Военные преступления, Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Боевики украинской армии не берут русских в плен, а стараются убить максимально жестоким способом.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил украинский неонацист, боевик ВСУ Евгений Карась, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Боевики украинской армии не берут русских в плен, а стараются убить максимально жестоким способом....

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«Мы знаем, что делать с русскими – просто, без эмоций, жми на крючок.

Сейчас российские либералы сделали ролик: «Ой, Ванюшка хотел сдаться в плен, а украинский дрон его добил. Он же махал ручонкой».

Нам всё равно, чем он там махал. После Бучи пусть машет хоть иконкой, хоть ручонкой, хоть серпом и молотом. Всё равно мы ему это всё засунем туда, и взорвём к чёртовой матери», – сказал нацист.

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