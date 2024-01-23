«Всё равно не прокормить» – Чаплыга прогнозирует, что Запад оставит Украину вообще без помощи

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Даже если вся обещанная Западом помощь будет без эксцессов выплачена, Украина не сможет закрыть и половины бюджетной дыры.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил эмигрировавший с Украины политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас в бюджете дыра – 41 миллиард долларов. Из ЕС мы можем рассчитывать на 11 с чем-то миллиардов. А США из тех 60 миллиардов, что рассчитывали, только 8,5. И получается, даже если сложить, то это всё равно меньше половины от 41 миллиарда», – сказал политолог.

Более того, он подчеркнул, что из-за этого Украина вообще может остаться без средств.

«То есть, даже если все звёзды встанут, у нас дыра, минимум, 20 миллиардов. Соответственно, если всё равно остаётся такая дыра, то возникает вопрос – а зачем давать предыдущие двадцать, если всё равно дыра остаётся? Логично для тех, кто даёт, да? Вот, в чём ловушка заключается», – подытожил Чаплыга.