«Всё равно разворуют» – в Москве оправдывают продолжение торговых связей с Украиной

Владимир Гладков .  
23.03.2023 20:24
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Торговля, Украина


Россия продолжает платить Киеву за транзит энергоресурсов «ничтожные» суммы, которые в любом случае разворовываются жадными украинскими политиками и якобы совсем не спонсируют войну.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ имени Ломоносова Максим Чирков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия продолжает платить Киеву за транзит энергоресурсов «ничтожные» суммы, которые в любом случае разворовываются...

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«Мы действительно платим деньги Украине, но там суммы, по сравнению со стоимостью газа, мизерные. Кроме того, при потенциальном уменьшении поставок, украинцам этих платежей будет хватать только на поддержание труб – в более-менее, рабочем состоянии.

Ни о каких сверхдоходах и речи не идёт. Транзитная система, её восстанавливать и поддерживать функционирование – стоит очень дорого», – сказал Чирков.

Более того, он подчеркнул, что в Киеве всё, что ни потратят на ремонт трубопроводов, то разворуют.

«Кроме того, газовая транспортировка, как и много чего на Украине – это очень коррумпированная отрасль. То есть, можете быть спокойны, там знающие люди потоки перенаправят.

Украина – это страна, которая, как в девяностые у нас были воры в законе, так у них президенты в оффшоре. Вы ж посмотрите – у Порошенко оффшорные скандалы, у Зеленского. Причём они даже не считают нужным как-то в суд подать, оправдаться», – подытожил экономист.

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