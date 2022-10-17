«Всё равно слоняются без дела» – израильский наёмник требует тотальной мобилизации в ВСУ

Новости Украины

На Украине нет никакой экономики, а производство в основном простаивает, поэтому по шатающейся без дела украинской молодежи плачет армия.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил воюющий за ВСУ экс-командир израильского спецназа Денис Десятник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий напомнил наёмнику его же высказывание, что для победы и обеспечения дальнейшей безопасности Украине нужна общая мобилизация.

«Я так понимаю, вы говорите не о мобилизации человеческого ресурса в ряды ВСУ, вы говорите об экономической мобилизации. Правильно я понимаю вас, читаю ваши мысли, или вы, что-то другое имеете в виду?», – спросил интервьюер.

«Нет, – возразил Десятник. – Я считаю, что в дальнейшем это должна быть не только экономическая мобилизация. Это мобилизация в срочную службу Украины. Я считаю, что нужно мобилизовать всех. Буквально вся молодёжь, которая достигает совершеннолетнего возраста, они должны быть мобилизованы в ВСУ. Если бы была моя воля, я бы сейчас мобилизовал мужское население и начал обучать его. Посылать его, вот сейчас как раз должны вернуться из Британии около 10 тысяч, которые отучились там и возвращаются на фронт. Я бы посылал, дальше мобилизовал ребят, которые находятся в Киеве, Днепре, ребят, которые не служили, не знают, что это такое – я бы домобилизовал, или здоровых сейчас, крепких ребят, и таких хватает, я бы отсылал их на обучение», – добавил боевик.

«Интересная мысль. Однако она всегда разбивается о суждения о том, что, а экономику кто будет поддерживать?», – возразил ведущий.

«Экономика от этого не пострадает. Мы сейчас видим, что эта молодежь, она не особо сейчас, у нас не работают сейчас прям все заводы или все строительные компании, стройки. Половина молодёжи слоняется без дела всё равно. Это не то, что у нас сейчас запустились все предприятия, вся промышленная отрасль, и все работают, поднимают экономику. Эти люди могли бы на самом деле сейчас обучиться чему-то», – предложил Десятник.