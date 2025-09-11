«Всё разбито» – на Украине готовятся к газовому Армагеддону зимой
С наступлением холодов целые области на Украине останутся без газового снабжения.
Об этом в эфире видеоблога разыскиваемого за призывы убивать российских журналистов киевского политолога Юрия Романенко заявил украинский эксперт по вопросам ЖКХ Олег Попенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«За этот год были мощнейшие удары по газовой инфраструктуре», – сказал Попенко.
Он отмечает, что повреждены распределительные узлы в Запорожской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Полтавской областях, а в Ивано-Франковской – подземные хранилища газа. Эксперт обращает внимание, что в ряде случае Россия для таких ударов задействовала десятки дронов.
По его словам, в Киевской области после попадания в распределительный узел «часть области два дня сидела без газа».
Гость эфира предупреждает, что с наступлением морозов ситуация усугубится.
«Если в Лубны прилетит еще 50 шахедов, то без газа останутся две-три области. Или в Запорожье», – говорит укро-специалист.
Он добавил, что ВС РФ поменяли стратегию, кроме энергетики, нанося удары по газовой инфраструктуре.
«Если в 22-м году мы восстанавливались после блэкаута максимум три-пять дней, то сейчас восстановить энергетическую инфраструктуру будет в разы сложнее. А газовую – нам надо недели. В Киеве небольшой узел, а вылетело 8-9 тысяч домохозяйств. А если попадает в такой узел, как Лубны, то это неделя-две без газа. Это для понимания сложности процессов, которые наступают», – резюмировал Попенко.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: