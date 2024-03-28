«Всё разграблено до них» – в Киеве объяснили собачью злость новых военкомов

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Новые украинские военкомы устроили остервенелую охоту за людьми, потому что понимают – уже не смогут награбить так же много, как их предшественники.

Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил политолог Кость Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чем ближе принятие закона о мобилизации, такое ощущение, что тем злее становятся военкомы. Мухи кусают к дождю», – сказал ведущий.

«Тут такое дело… Дело в том, что первая волна военкомов очень хорошо решила все свои материальные вопросы. Мы видели огромное количество материалов по поводу военкомов, которые покупали квартиры, загородные дома, дома за пределами Украины, в Испании – и так далее. Их частично посадили, частично дали возможность выехать, разбежались. Пришла вторая волна, и начали тоже наживаться. Причём повысив при этом ставки на белые билеты, на возможность выезда из страны, на инвалидность. Эти тоже немножко нажились. А сейчас пришла третья волна военкомов. И поэтому они и злые – понимают, что до них награблено больше, чем при них», – объяснил Бондаренко.

«В любом процессе на Украине сначала ищите коррупционную составляющую. Если её нет, тогда переходите к другим вариантам», – добавил эксперт.