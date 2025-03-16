Всё решила встреча с крымчанами на центральной площади: мы решили биться до конца – командир «Беркута»

Переломным моментом в событиях весны 2014 года стала встреча «Беркута» на площади Ленина в Симферополе. После унижения и позора на майдане – своих защитников Крым встречал аплодисментами.

На это в эфире «Крым 24» обратил внимание командир крымского «Беркута», полковник Юрий Абисов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нас хотели завезти в отряд, встретить в национальных костюмах с хлебом-солью. Я говорю: не устраивайте клоунаду. Мы поедем на площадь Ленина, попрощаемся со своим коллегой, погибшим на Майдане Андреем Федюкиным и двумя офицерами внутренних войск – Дмитрием Власенко и Виталием Гончаровым. Там нас встречали крымчане. Есть масса видео, как это было. Но после всех оскорблений и унижений нас так встречали! Это был такой рубежный момент, что мы не одни, мы с народом, и мы можем себя здесь показать. И эта встреча всё решила», – отметил он.

После гражданской панихиды Абисов отправился в Сакский район на похороны Федюкина. По его возвращению оказалось, что база «Беркута» в Симферополе превращена в укрепление: окна и ворота обложены мешками с песком. В Крыму, тем временем, ожидали приезда так называемого «Поезда дружбы» с украинскими националистами. По приказу нового министра внутренних дел Арсена Авакова «Беркут» был расформирован, и решение о дальнейшей службе каждый принимал самостоятельно.