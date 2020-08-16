Всё решится в воскресенье: Бунт против Лукашенко охватывает государственное ТВ и МИД

16.08.2020, Москва, Елена Острякова

Сотрудники государственного белорусского телевидения объявили в субботу о намерении устроить забастовку. Они недовольны тем, что руководство не позволяет показывать сюжеты про оппозиционные протесты и жестокость правоохранителей.

Успокаивать взбунтовавшихся пропагандистов приехала спикер сената Наталья Качанова и пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт.

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Пока они уговаривали коллектив, перед зданием телевидения собрался оппозиционный митинг. Вышедшие с переговоров работники ТВ (в основном представители технических служб) заявили журналистам, что чиновницы их ни в чем не убедили, однако окончательное решение будет принято утром в понедельник. Они уверяют, что 80% технарей готовы поддержать забастовку, а это грозит остановкой вещания.

Когда инициаторы забастовки покинули телецентр, туда вошли бойцы ОМОН. Они выстроились в холле, чтобы не допустить в здание толпу с бело-красными флагами, собравшуюся на улице.

После этого вечером в Интернете прекратилась трансляция вещания государственный телеканал ОНТ. Однако его руководство объяснило это ДДОС-атакой на сервера.

Российский либеральный публицист Кирилл Шулика полагает, что события на ТВ – свидетельство раскола в элитах Белоруссии.

«Важно понимать и осознавать, что в Белоруссии начался раскол элит. Вот уже сейчас произошло то, что прогнозируют политологи при начале массовых протестов. Более того, многие политологи считают, что цель массовых протестов этот самый раскол спровоцировать. Тогда, собственно, и получается бархатная бескровная революция (конечно, относительно бескровная). В 1991 году в СССР случился тот же самый раскол элит. Ельцин и прочие – это продукт раскола элит.

Сейчас в Белоруссии уже директора заводов начали говорить, что они за Лукашенко голосовали, но выборы он проиграл, сотрудники телевидения бастуют и требуют позволить им делать честные новости. И это только видимая часть айсберга, под водой, вернее, под ковром события происходят еще более интересные», – считает Шулика.

В пользу этой версии говорит и субботнее выступление посла Белоруссии в Словакии Игоря Лещеня, который первым из дипломатов выступил против Лукашенко. Подобные демарши устраивали и сотрудники МИД Украины, отрекаясь от Виктора Януковича во время переворота 2013-14 годов. Ситуация в белорусском внешнеполитическом ведомстве для Батьки может оказаться еще более сложной, учитывая, что во главе МИД стоит Владимир Макей, считающийся главным проводником линии дрейфа на Запад.

Тем временем в Киеве считают, что судьба режима Лукашенко решится в воскресенье, когда в Минске пройдут акции и власти, и оппозиции.

«Если оппозиционный митинг в Минске будет грандиозный, то после этого, окружение Лукашенко «побежит» как «крысы» с тонущего корабля. Если митинг за Лукашенко будет массовым и насыщен нужными месседжами, то это спасет ситуацию от фиаско… Лукашенко наконец-то додумался противопоставить улице улицу, но сделал это настолько поздно, что ситуация уже критическая. Митинги поддержки необходимо было организовывать заранее, тогда бы полиция была посредником, а не участником «возможных» столкновений и споров», – пишет Telegram-канал «Легитимный», контролируемый офисом Владимира Зеленского.