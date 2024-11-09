Всё резко поменялось. Новый «смотрящий США в Европе» сулит неприятности Бандерштадту

Новым «смотрящим США» в Евросоюзе стал президент Венгрии Виктор Орбан, который является категорическим противником продолжения войны против России. Об этом в эфире телеканала «День ТВ» заявил директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«7 ноября был саммит в Венгрии, в Будапеште. Под председательством кого бы вы думали? Виктора Орбана, потому что он сейчас председатель Евросоюза. И все туда приехали. У Орбана сейчас эксклюзивное положение абсолютно, потому что он, по сути, является смотрящим Трампа в Европе. Если раньше эту функцию выполнял Дональд Туск, и вообще Польша, то теперь всё в резкой форме изменилось. И теперь эту функцию будет выполнять Венгрия и Орбан. А Орбан является категорическим противником войны, поставок оружия Украине. И абсолютным антагонистом в вопросе принятия Украины в НАТО. И все эти вопросы Орбан изложил на заседании руководителей саммита Евросоюза», – сказал Сорокин.

«Общеизвестно, что Виктор Орбан периодически навещает Трампа в его резиденции во Флориде, как мы знаем. А за несколько дней, до 5 ноября, они созванивались. И Орбан сделал несколько ключевых заявлений. Я сейчас просто их процитирую: «Если Америка не даст денег, европейцы в одиночку не смогут профинансировать эту войну, и война закончится», – резюмировал аналитик.