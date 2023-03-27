Всё рыхлое, но попадается твёрдое – эксперт рассказал о сортах украинского пушечного мяса

Потери ВСУ на фронте невозможно компенсировать пушечным мясом, которое пакуется в кабаках и отправляется на передовую с очень низкими шансами прожить больше нескольких часов боя.

Об этом в интервью Pravda.Ru заявил военный эксперт, генерал ФСБ Александр Михайлов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Один из наёмников после возвращения из украинской армии сказал, что у Украины неограниченный человеческий ресурс. Ну мы с вами прекрасно понимаем, что есть, так сказать, индивидуалы, а есть поголовье скота. Поэтому, когда мы с вами говорим о неограниченном человеческом ресурсе, то надо понимать, что речь идет не о военных специалистах, а о пушечном мясе, которое они ловят по кабакам, вручают повестки, дают оружие и отправляют на линию фронта, – подчеркнул он. – То есть, сегодня действительно на передовой пехота живет 3-4 часа атаки, танк – три атаки, самолёты, по-моему, четыре. Это статистика Великой Отечественной войны. Поэтому, когда мы сегодня это всё наблюдаем, мы должны очень чётко для себя определить, собственно, кто будет на этих танках, которые они получат, какие экипажи они где-то там готовят и так далее. Мы с вами понимаем, отсюда весь корень дезертирства на Украине, огромное число людей покидают передовую и убегают по домам, сбегают по Европам. Мы человека учим в военной академии несколько лет, чтобы он мог профессионально управлять современной боевой техникой. От того, что у них неограниченное количество этих бедных крестьян, которых ловят, таскают и отправляют на передовую, значит, вопрос будет всегда в человеческом факторе. Если человеческий фактор у них превалирует с точки зрения профессиональных качеств для управления и танками, и самолётами, то, соответственно, это не значит ничего».

При этом эксперт предостерег от недооценки противника, поскольку психологически часть украинских военных очень вынослива.

«Мы очень часто говорим, да вот они такие, они ничего не умеют. Нет, они умеют и очень хорошо умеют многие вещи. Когда человек замотивирован и понимает цель своего участия, то он превращается в хорошего военного. Я вот сам служил в армии с уроженцами Житомира, Полтавы, и многие вещи заложены в них, исходя из психологических каких-то особенностей – упёртость колоссальная, вот прямо колоссальная. И это подтверждают люди, которые воюют, они говорят, что да, действительно серьёзные солдаты, если доходит до прямого столкновения», – заключил эксперт.