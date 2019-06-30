Всё самое интересное на Украине начнётся после выборов

30.06.2019, Киев, Владимир Гладков

После парламентских выборов на Украине начнётся условный «третий тур», представляющий собой войну элит, в которой новоизбранный президент Владимир Зеленский пока что терпит поражение.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил киевский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Парламентская кампания – завершение второго. А третий тур – среди элит, в котором Зеленский пока проигрывает.

Большинство политико-экономических групп – и олигархических, и околоолигархических – столкнулись со спецификой поведения нового молодого режима, который декларирует «диджитализацию», открытость и прочие дела, а, на самом деле, ведёт себя очень по-византийски и пока никаких особых диалоговых процессов не запускал.

Ну, встретился Зеленский с несколькими олигархами, ну, пообщался с какими-то айтишниками, но все чувствуют себя лишними и непосчитанными. Вот, парламентская кампания говорит о том, что победа Зеленского может быть эгоистичной», – заявил Ермолаев.

«У нас впереди серьёзная и открытая война элит. Боевыми действиями уже являются несогласие на предложение по назначению министра силовиков и, кстати, ситуация с Климкиным говорит о том, что нынешние распорядители контрольного пакета акций в большинстве в правительстве пока побеждают. Зеленский остаётся пока ещё вишенкой на торте, а торт чужой. Поэтому такие расчёты на партийное большинство и последующий реванш.

Но на фоне того, что всё-таки в обществе кредит надежд большой, это может привести к тому, что и общество включится в войну со старыми элитами, это должны помнить те, кто играет лёгкими идеологемами – «наши», «не наши» – добавил эксперт.

«Вы имеете в виду только голосование или какие-то другие формы народного сопротивления?» – спросил радиоведущий.

«Мы же не забыли бросания в ящики, когда люстрировали? Тогда люстрация была организованным, хорошо продуманным постановочным процессом, сейчас люстрация может быть стихийной» – ответил Андрей Ермолаев.