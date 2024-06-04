Всё самое плохое для ВСУ на фронте случится в сентябре-октябре – Васильев

После взятия Авдеевки продвижение на линии фронта пошло быстрее, чем за предыдущие полтора года. Ощутимый прорыв можно ожидать в сентябре-октябре, когда все будут заняты президентскими выборами в США.

Об этом заявил в эфире «Первого севастопольского» инженер-ракетчик, автор телеграм-канала «Русский инженер» Алексей Васильев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас у нас формируются три протокола: один на Кураховско-угледарском направлении, другой на Торецком и третий на Северском. Идет продвижение вперед по двум линиям, причём используя возвышенности. И, таким образом, мы, продавливая фронт в двух этих направлениях, можем в одном из трёх вариантов замкнуть котёл, а может даже два котла», – отметил он.

Эксперт добавил, что дальше на запад Украины рельеф становится более пологим, без заметных перепадов высот, как на Донбассе. Очевидно, что ВСУ будет сложно выстраивать новые рубежи обороны практически до реки Днепр. Если брать в учет озвученное количество новоприбывших в вооруженные силы РФ и находящихся вдоль линии фронта, в настоящий момент, в резерве находится еще 250-300 тысяч бойцов, что говорит о возможности сформировать 10-15 дивизий, чтобы продавить линию обороны на каком-либо из направлений.

«Может быть, что все у нас схлопнется через месяц-два, может растянется на полгода. Но пара моментов очевидных, что для нас выгодно организовать прорыв, чтобы рухнула оборона ВСУ, до сентября-октября, учитывая внешнеполитические факторы. Потому что из-за выборов в США они будут не то, что парализованы, но система власти и система управления будет очень инерционная, и оперативно что-то решить им будет проблематично. Поэтому окно возможностей у нас – закрепиться и прорвать до ноября-декабря. А потом, возможно, нам либо придётся идти на повышение эскалации, либо нам предложат какой-то вариант договориться», – заключил Васильев.